В Узбекистане появится дата-центр для электроэнергетической отрасли

Об этом стало известно во время пресс-тура на завод по производству новых приборов учета электрической энергии в Ташкенте.

Как отметил замминистра энергетики Шерзод Ходжаев, в новом дата-центре, который планируется запустить к концу текущего года, будет отслеживаться не только учет потребления энергии, но и показатели по аварийности. Тогда появится возможность принимать решения и действовать своевременно без ожидания запроса потребителя об аварии, передает Repost.uz.

Отвечая на претензию о неграмотной работе установщиков счетчиков, замминистра ответил, что к середине сентября будет запущен единый call-центр для фиксации всех обращений населения и оперативного реагирования на них.