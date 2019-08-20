Лучшие инновации СНГ представят в Баку на девятой ежегодной премии.

Продолжается прием заявок на соискание ежегодной премии в области инноваций «Время инноваций», независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах.

Итоговое мероприятие премии пройдет с 4 по 7 декабря в Баку. В эти дни символ современного Баку — «Flame Towers» — станет площадкой для презентации выдающихся инновационных проектов стран СНГ. Торжественной части премии будет предшествовать форум, посвященный международному сотрудничеству в области инноваций. Участники форума представят собственные кейсы, обсудят последние тренды и поделятся опытом внедрения, развития и поддержки инноваций в рамках нескольких сессий. Среди них — «Интернет вещей и цифровая экономика», «Инновации в бизнесе», «Коммерциализация технологий в производственно-технологической сфере», «Инфраструктура развития инноваций», «Инновационный менеджмент и управление инновациями», «Новые B2B и B2G решения», «Научные теории и внедрение инноваций».

«Мы рады, что столь значимая для инновационных компаний премия становится интересна не только российским, но и зарубежным предприятиям. В этом году мы сделали еще один шаг на пути к глобализации проекта — он обрел международный масштаб, поэтому городом для проведения премии был выбран прекрасный и ультрасовременный Баку», — отметила Елена Хомутова, исполнительный директор премии.

Среди основных номинаций: «Инновация года», «Инфраструктурный проект года», «Социальная инновация года», «Открытие года», «Лучший проект по популяризации инновационной деятельности», «Продукт года», «Научное объединение года», «Технологическая инновация года», «Организационно-управленческая инновация года», «Событийный проект года», «Программа года».

В числе лауреатов премии прошлых лет: DuPont, Объединенная авиастроительная корпорация, Сбербанк России, Аэрофлот — российские авиалинии, ASUS, Госкорпорация «Росатом», Samsung, Российские железные дороги, TOYOTA, Ростелеком, SENNHEISER, МТС, СУЭК, Концерн «Вега», ИНТЕР РАО, Зарубежнефть, ОДК-САТУРН, Faberlic, Т Плюс, Правительство Москвы, Вымпелком, ГМК «Норильский никель», SENNHEISER, НПО «Микроген», IBM iX, QIWI, Альфа-Банк, МегаФон, Yota, Страховой Дом ВСК, KFC, ВТБ Арена парк.

Условия участия и подробная информация — на официальном сайте премии.