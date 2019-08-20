В МОН РК усомнились в онлайн-дипломах

Глава ведомства уверен в необходимости регулирования сферы онлайн-университетов в стране.

Качество дипломов, полученных благодаря онлайн-университетам, сомнительное, поэтому нужно поставить преграду этим дипломам и не осуществлять их признание. Такое мнение высказал министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz.

«В стране очень много так называемых онлайн-университетов. Мы пойти и спросить в эти онлайн-университеты не можем, потому что сегодня в законодательстве нет понятия онлайн-обучения. Нет квалификационных требований к таким онлайн-университетам. Поэтому мы планируем выйти с инициативой по регулированию этой сферы. Нужно поставить преграду этим дипломам и не осуществлять их признание», — заявил Аймагамбетов.

Он добавил, что сегодня выпускники таких вузов приходят с дипломами, проходят процедуру признания и конкурируют наравне с другими выпускниками вузов, однако качество знаний онлайн-университетов сомнительное. Также министр сообщил об изменении формата зачисления в вузы.

«Механизм альтернативного зачисления в вузы, онлайн-прием, необходимо поставить на новый уровень. Приходят со скоросшивателями, с кучей ненужных документов. Хотя мы говорим о цифровизации. Поэтому сейчас мы выстраиваем электронную систему. В этом году мы сделали первый шаг, в следующем году, думаем, что перейдем к системе, когда будет онлайн-прием документов», — пояснил спикер.