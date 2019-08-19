Жумагалиеву рассказали об обеспечении сел широкополосным доступом к интернету

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область.

Проект по обеспечению отдаленных сельских населенных пунктов высокоскоростным интернетом реализуется в рамках программы «Цифровой Казахстан». Договор о государственно-частном партнерстве был подписан с телекоммуникационными операторами в октябре 2018 года. Участники обязались проложить волоконно-оптические линии связи к 1250 сельским населенным пунктам, что позволит обеспечить широкополосным доступом к высокоскоростному интернету 3718 социальных объектов, бюджетных организаций и государственных органов.

Согласно плану, в текущем году планируется охватить 685 сел по всей стране. Непосредственно в Павлодарской области на сегодняшний день к 9 сельским населенным пунктам линии уже подведены, обеспечен широкополосный доступ для 36 учреждений, в их числе — школы, больницы, акиматы.

«Проект по обеспечению широкополосным доступом сельских населенных пунктов является крупнейшим и уникальным в своем роде. Он реализуется в рамках программы „Цифровой Казахстан“ по поручению первого Нурсултана Назарбаева. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры откроет доступ к высокоскоростному интернету для объектов социальной сферы, бюджетных организаций и государственных учреждений в отдаленных селах. Это позволит повысить уровень проникновения цифровых услуг и сервисов, окажет положительное влияние на повышение качества жизни населения за счет развития таких сфер, как образование, здравоохранение и безопасность», — отметил Аскар Жумагалиев.

Наряду с этим, в рамках своей рабочей поездки, министр посетил специальную экономическую зону «Павлодар» и крупные предприятия, расположенные в регионе: ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», ТОО «Гиссенхаус», ТОО «Проммашкомплект» в г. Экибастуз. Ключевым объединяющим признаком для всех компаний, включенных в программу визита, является активное внедрение ими цифровых технологий, автоматизация технологических и бизнес-процессов, которые позволили достигнуть экономического эффекта и оптимизировать производство.

Уровень проникновения цифровизации в сферу образования павлодарцы продемонстрировали Аскару Жумагалиеву на примере специализированной школы «Жас Дарын». Отдельное внимание министр уделил работе филиала Государственной корпорации НАО «Правительство для граждан» — Центра обслуживания населения и Центра миграционных услуг, где он осмотрел оснащение объектов, пообщался с коллегами из регионального филиала, и напомнил им о необходимости постоянной работы по повышению эффективности мер по недопущению возникновения очередей и оперативности работы специалистов центров.