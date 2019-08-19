Систему распознавания лиц хотят внедрить для сдачи ЕНТ

В министерстве образования и науки считают: чем быстрее появится возможность сдавать ЕНТ онлайн, тем лучше

Систему распознавания лиц для сдачи Единого национального тестирования в электронном формате планируют внедрить в Казахстане. Это позволит решить проблемы с использованием студентами запрещенных методов, считает министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, передает Sputnik.

«Ни для кого не секрет, что сейчас во время проведения ЕНТ много различного рода нарушений. Мы находим тысячи мобильных телефонов. Много вопросов в отношении справедливости полученных таким образом баллов. Очевидно, что здесь необходимо делать систему более прозрачной. Мы сейчас смотрим конкретный план мероприятий, как и насколько быстро можно реализовать запуск электронного ЕНТ», — сказал глава МОН.

В этом году Единому национальному тестированию исполнилось 16 лет, напомнил он. Нужно использовать современные технологии для обеспечения справедливости распределения государственных грантов, добавил министр. Сегодня ЕНТ в Казахстане сдается в бумажном виде. При этом, кодов правильных ответов в пунктах приема тестирования нет.

«В данном случае электронное ЕНТ будет на примере того же тестирования на госслужбу. Там такая же система. Садишься за компьютер, отвечаешь, нажимаешь на кнопку. Сразу же человек знает, как он ответил и какие у него результаты. Это очень прозрачно», — заключил глава ведомства.

В 2019 году ЕНТ сдавали более 110 тысяч человек, из них свыше 82 тысяч преодолели пороговый уровень в 50 баллов.