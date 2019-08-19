В Казахстане предложили создать интернет-магазин для госзакупок

Это позволит быстро и удобно приобретать мелкие товары.

Вице-министр финансов Руслан Бекетаев рассказал о появлении новых конкурентных способах закупок в госсекторе, передает Zakon.kz.

«В рамках стимулирования добросовестной конкуренции основная наша задача — это снижение доли закупок из одного источника. Для решения вопроса с 1 января 2019 года исключена возможность заключения договора из одного источника по несостоявшимся закупкам, теперь заказчики обязаны проводить госзакупки повторно. Как результат, с начала этого года наблюдается резкое уменьшение доли госзакупок из одного источника по несостоявшимся закупкам — с 51,3% в 2018 году до 7% за семь месяцев 2019 года, что привело к экономии по итогам госзакупок в сумме 283 млрд тенге», — сказал он.

Однако, по его словам, не смотря на принимаемые меры, доля одного источника по малозначительным закупкам товаров, не превышающих 100 МРП, а также работ и услуг, не превышающих 500 МРП, составляет 306 млрд тенге или 11% от общей суммы закупок.

«Заказчики для этих целей зачастую искусственно дробят на лоты товары, работы и услуги, чтобы приобретать из одного источника. Например, возможно приобрести даже диван частями. В связи с этим в новых поправках в закон о госзакупках мы предлагаем внедрить новый конкурентный способ закупок через интернет-магазин, посредством которого можно будет быстро и удобно приобретать мелкие товары. Только в случае невозможности использования данного способа (отсутствует доступ к интернету, невозможность доставки и так далее) будет осуществляться закуп из одного источника», — заявил Бекетаев.

Замглавы ведомства уточнил, что примеров подобных интернет-магазинов сегодня на рынке достаточно. Также Минфин планирует для ускорения процесса закупок внедрить новый способ закупок — конкурс с использованием рамочных соглашений, который позволит осуществлять закупки в среднем до 3-5 дней, вместо 45 дней (открытый конкурс).