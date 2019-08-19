В РК стартовала киберспортивная онлайн-лига

Ближайшие турниры состоятся по 12 популярным дисциплинам, таким как PUBG, FIFA19, DOTA 2, Fortnite II, PES2019, Auto Chess, Hearthstone, League of Legends и др.

Qazaq Cybersport Federation объявила о старте крупнейшей в Казахстане киберспортивной онлайн-лиги. С 21 по 31 августа на платформе Pinger Pro будут проводиться открытые онлайн-квалификации. Об этом рассказал президент федерации Куанышбек Есекеев.

«Будучи единственной аккредитованной республиканской киберспортивной федерацией, наша организация стремится к развитию и популяризации различных дисциплин и направлений. Только так мы сможем обеспечить максимальный охват и вовлечь всех, кто интересуется киберспортом, стремится к серьезной системной подготовке, состязаниям, а главное — хочет достичь профессионального роста в данном направлении. Развитие Лиги будет способствовать этим процессам, а также положительно скажется на развитии экосистемы киберспорта, повышении мастерства и профессиональных навыков казахстанских киберспортсменов и команд за счет турниров и создания среды. Особо отмечу, что запуск Лиги является неотъемлемой частью развития кибериндустрии, поскольку эта работа подразумевает формирование культуры проведения турниров, применение новых подходов в их организации, работу с партнерами, интеграцию с медиа-индустрией», — отметил Куанышбек Есекеев.

Ближайшие турниры состоятся по 12 популярным дисциплинам, таким как PUBG, FIFA19, DOTA 2, Fortnite II, PES2019, Auto Chess, Hearthstone, League of Legends и др. Спектр дисциплин довольно разнообразный и включает стратегии, где залогом успеха являются логика и планирование, а также спортивные симуляторы, приобщающие к таким играм, как футбол, шахматы, симуляторы выживания, файтинги и битвы. Все эти дисциплины требуют от спортсменов слаженной командной работы, высокой концентрации внимания и способности к адаптации. Прозрачность турниров и честное судейство обеспечит судейская коллегия.

«Вы так же сможете наблюдать за развитием событий Лиги на канале в YouTube. Уверен, в скором времени Лига откроет новые имена, которые будут в числе первых не только в казахстанских рейтингах, но и на международных турнирах», — добавил спикер.