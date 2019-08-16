Подать заявку на получение пособия по уходу за инвалидом можно будет онлайн

В планах Минтруда до конца года перевести в онлайн режим еще 20 госуслуг.

В Казахстане до конца года планируют перевести в электронный и проактивный форматы услуги назначения пособия по уходу за инвалидом 1 группы и выдачу направления на трудоустройства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

«Назначение пособия по уходу за инвалидом 1 группы и выдача направления на участие в активных мерах содействия занятости планируется перевести в электронный и проактивный форматы. Вместе с тем, ведомство планирует внедрить систему мониторинга оказания госуслуг, которая позволит гражданам в режиме онлайн видеть на каком этапе находится оказываемая услуга», — сообщили в МТСЗН.

Сегодня из 38 госуслуг, оказываемых ведомством, 13 предоставляются в электронном формате, четыре услуги — проактивно (без заявлений), семь — по принципу одного заявления. В частности, без заявлений назначаются пособия по рождению ребенка. А по принципу одного заявления комплексно назначаются четыре пенсионные выплаты. Кроме того, следует отметить, что среди недавно внедренных электронных госуслуг представлена услуга по выдаче участнику системы обязательного страхования информации о состоянии и движении соцотчислений, позволяющая получить сведения о социальных отчислениях, производимых работодателем за работника.

В рамках цифровизации Министерства труда успешно реализуется ряд проектов: электронная биржа труда, единая система учета электронных трудовых договоров, в пилотном режиме — социальная карта семьи и портал социальных услуг и т. д.

В текущем году 80% государственных услуг будут переведены в электронный формат, а в 2020 году этот показатель достигнет 90%. При этом, равительство намерено на 110 миллионов сократить количество документов, предоставляемых на бумаге.