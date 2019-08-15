China Telecom усиливается в Казахстане

Компания ищет нового главу представительства.

China Telecom Global объявила об открытии в Казахстане вакансии главы представительства. Новому руководителю казахстанского офиса предстоит повысить узнаваемость бренда на рынке, выстроить прочные и долгосрочные отношения с местными органами власти, клиентами и партнерами. В глобальную стратегию компании также входит рост на локальном рынке, включая поиск новых возможностей для бизнеса.

Публичное объявление о вакансии несколько удивило участников рынка, поскольку, по их словам, обычно назначение проходит в компании «кулуарно». Как пояснил Нурлан Измайлов, генеральный директор представительства Gilat Satellite Networks, ранее на протяжении порядка 10 лет должность представителя China Telecom в Центральной Азии занимал Ся Вэй. «Поиск может означать его повышение или уход из компании», — отметил Нурлан Измайлов.

Вместе с тем, участники рынка склонны предполагать, что поиск нового главы представительства носит скорее административный характер, и на расстановку сил в отечественном телекоме никак не повлияет. Такое мнение высказали Аскар Хайрушев, телеком-эксперт, и Нурлан Измайлов. Их поддержал и Виталий Казанцев, директор научно-консультационного центра НТА РК.

«В Казахстане согласно законодательства представительство как таковое не является самостоятельным юридическим лицом — это всего лишь структурное подразделение компании, и у него довольно усеченный формат функций по сравнению с самим юридическим лицом, основная из которых — представлять интересы юридического лица вне места его постоянного нахождения, в т. ч. иногда даже без права ведения самостоятельной хозяйственной деятельности. Собирается ли China Telecom здесь, в РК, в связи со сменой руководителя изменять сложившийся формат работы, мы пока не знаем. Отмечу только — казахстанские операторы международной связи уже относительно давно сотрудничают с ChinaTelecom, в т. ч. в силу географических особенностей расположения нашей страны. Это взаимное подключение сетей связи, обмен и транзит трафиком и т. д. И, скорее всего, здесь не идет речь окакой-либо возможной экспансии на наш телеком-рынок. Я так понимаю, что ищется новый человек в команду в связи с уходом или переводом предыдущего главы представительства, и логично, что руководство ставит перед потенциальным новым человеком задачи для дальнейшей активизации работы, оптимизации взаимодействия с нашими операторами и госорганами. Это обычная практика и, скорее, организационно-распорядительные вопросы самой компании», — считает Виталий Казанцев.

Спикер подчеркивает — оказание услуг связи на территории Казахстана регулируется действующим законодательством. Для осуществления отдельных видов деятельности в области телекоммуникаций требуется получение соответствующих лицензий и разрешений (например — для использования радио-частотного спектра), а для этого необходимо соблюдение квалификационных требований и ограничений, установленных профильным и смежным законодательством в области связи, национальной безопасности, информатизации и т. п.