Следить за импортом из Китая с помощью электронных деклараций планирует РК

Соответствующие соглашения уже подписаны.

Казахстан и Китай договорились о том, что участники внешнеэкономической деятельности от КНР будут сдавать декларации в электронном виде. Планируется, что это поможет наладить прозрачное администрирование и учет экспорта и импорта двух стран, передает Kazpravda.kz.

Об этом на пресс-конференции на тему «Итоги работы Комитета государственных доходов МФ РК за І полугодие 2019 года» сообщил председатель Марат Султангазиев.

«Наша задача — максимально вывести статистику — соадминистрировать. Тут проблемы такие: занижение стоимости товаров, недостоверное декларирование. В этой связи мы договорились с китайской стороной о том, что в электронном виде будем получать сведения с экспортных деклараций китайских участников ВЭД», — проинформировал глава КГД.

По его словам, соответствующие соглашения подписаны. В настоящее время обсуждаются организационные вопросы, касающиеся оформления подобных электронных документов.

«Вопрос стоит о согласовании электронных каналов, сроках деклараций, в каком виде они будут предоставляться. Перечень мы расширили, договоренности есть, попытаемся в сентябре уже утвердить. За 5 месяцев разница составила 1,7 миллиарда, если эта тенденция продолжится, то думаем, что разница составит менее 4 миллиардов долларов. Для сравнения — а 2017 году эта цифра составляла 6, 9 миллиардов, а в 2018 — 5,9 млдр», — заключил Султангазиев.

Ранее уже поднимался вопрос о расхождении статистических данных по экспорту-импорту между РК И КНР. Так, импорт Казахстана из Китая в 2017 году, по данным Комитета госдоходов, составил порядка 4,7 млрд долларов, тогда как в Китае заявили, что экспорт в РК составил более 11,9 млрд долларов (разница в статданных — 6,9 млрд долларов). Расхождения в таможенной статистике между Казахстаном и Китаем за 2018 год составили 6 млрд долларов, что на 900 млн долларов меньше показателя 2017 года.