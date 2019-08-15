Официальному аудиогиду Алматы исполнилось 3 года

За год число обращений к нему достигло 20 000.

Центр Смарт Туризма проводит работы по цифровой трансформации города Алматы в сфере туризма. Основной составляющей в этой работе является официальный аудиогид города, созданный при поддержке Управления туризма и внешних связей акимата г. Алматы. Это первый аудиогид в Казахстане, который полностью охватывает город. Он реализован на международной облачной платформе izi.TRAVEL, где уже размещены аудиогиды таких крупных туристических центров, как Лондон, Берлин, Барселона, Москва и т. д.

В веб-версии для ПК аудиогид представляет собой виртуальную экскурсию по городу, а в мобильной — автоматический робот-гид в виде мобильного приложения.

Приложение izi.TRAVEL бесплатно скачивается из Google Play или Appstore на смартфон туриста и затем, по мере приближения к достопримечательностям, рассказывает соответствующие истории. Срабатывание происходит по GPS координате туриста или по QR коду. В Алматы реализован вариант на четырех языках — английском, казахском, китайском и русском. В планах — добавление и других языков.

Чтобы туристы узнали о том, что в городе работает аудиогид, на тотемах в городе были размещены специальные наклейки с QR кодом, просканировав который, турист может скачать себе на смартфон приложение.

За год число обращений к аудиогиду достигло 20 000. Языковой состав показывает преобладание русскоязычных пользователей. Отмечается, что это соответствует общей статистике туризма города, согласно которой большинство туристов в Алматы говорят именно на русском языке. Почти треть обращений к аудиогиду происходит с устройств iOS.

«За последний год эксплуатации можно сделать вывод, что услуга автоматических GPS-аудиогидов очень востребована туристами, но проблемой можно признать слабую информированность о наличии такой полезной услуги на территории города», — отмечают в Центре Смарт туризма.

В планах Центра — активизировать информационную работу и обеспечивать дальнейшую цифровую трансформацию алматинского и казахстанского туризма.