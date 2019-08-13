Цена клика в поиске Google в Казахстане выше, чем у Яндекса

В Netpeak рассказали, сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2019 года.

В блоге Netpeak представлено исследование Алексея Селезнева о стоимости клика в Казахстане за второй квартал 2019 года. Информация представлена в разрезе тематик и регионов Казахстана и включает долю мобильного трафика в объеме платного трафика Google и Яндекс.

Для Казахстана учитывались данные по 3,7 миллионам кликов в 18 тематиках и 15 городам страны. Доли анализируемых каналов распределились следующим образом: Google — 3 305 718, Яндекс — 347 148. Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта: IT; авто; детские товары; дом и сад; доска объявлений; доставка еды; другое; канцелярия и полиграфия; красота и здоровье; мебель и интерьер; недвижимость; новости и инфо; одежда обувь и аксессуары; спортивные товары; тяжелая промышленность и производство; финансы; электроника; ювелирные изделия.

«В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который будет разный для всех аккаунтов, в связи с чем данные, приведенные в исследовании, могут значительно разниться с данными ваших рекламных аккаунтов, в тех же тематиках и регионах», — пояснил автор.

Google

Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане находилась в диапазоне $0,05-$0,19. В контекстно-медийной сети клик по медийному объявлению стоил $0,03-$0,09. Среди регионов Казахстана у стоимости клика одинаковый размах $0,04-$0,21, но медианное значение разное. По медианному значению наиболее высокая стоимость клика была в Костанайской области ($0,11), а Кызылординская область с медианой 0,06 $ закрывает рейтинг регионов.

Наиболее дорогими тематиками были «авто» ($0,18-$0,23) и «финансы» ($0,14-$0,25). В тематиках «новости и инфо», «доска объявлений» стоимость клика редко превышала $0,03.

Десктопный трафик в Казахстане стоит $0,06-$0,23 за клик, и он по-прежнему значительно дороже мобильного ($0,03-$0,18). Между тем, среди стран, по которым агентство регулярно проводит подобные исследования (Украина, Россия, Казахстан), в Казахстане стабильно наиболее высока доля мобильного трафика. Независимо от региона он составляет 85%-90% от всего закупаемого в Google. Мобильный трафик преобладает в большинстве тематик. Наибольшая его доля наблюдается в тематиках «красота и здоровье», «детские товары» — около 90% от всего закупаемого в Google трафика. А вот в тематиках «мебель и интерьер» и «канцелярия и полиграфия» большая часть трафика была получена с настольных устройств.

Яндекс

Во втором квартале в поиске Яндекса в Казахстане стоимость клика находилась в диапазоне $0,03-$0,06, в рекламной сети Яндекса за клик платили $0,04-$0,09. Разницы в стоимости клика в поиске Яндекса среди регионов Казахстана нет. Что касается тематик, то наиболее дорогой стала «доставка еды» ($0,07-$0,16). «Дом и сад» со стоимостью клика $0,02-$0,03 во втором квартале была самой дешевой среди исследуемых тематик. В рекламной сети Яндекса самой дорогой тематикой стала «авто» ($0,1-$0,19).

Значительной разницы в стоимости клика в разрезе типов устройств не наблюдается, но мобильный трафик немного дороже десктопного. В Яндексе доля мобильного трафика ниже в Google, и независимо от региона не превышает 45%. В разрезе тематик наибольшая доля мобильного трафика у категории «мебель и интерьер», «спортивные товары». Наименьшая — в «канцелярия и полиграфия», где доля мобильного трафика, закупленного в Яндекс.Директ, составила менее 25%.