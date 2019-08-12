Свыше 18 тысяч предприятий подключены к системе E-HR

Система электронных трудовых книжек позволит формировать историю трудоустройства, вести личные дела работников и отслеживать их стаж.

В прошлом году в стране запустили пилотный проект Единой системы учета электронных трудовых договоров. В списке популярных зарегистрированных в ней профессий — воспитатель детского сада, учителя казахского языка и литературы, иностранного языка, русского языка и литературы, медсестра (медбрат), санитар, сторож, сообщает Kazpravda.kz.

На сегодняшний день к E-HR подключено 18 389 предприятий, при этом зарегистрирован уже 792 731 договор. Среди зарегистрированных трудовых договоров лидирует профессия учителя начальных классов — свыше 41 тысячи договоров. Работа по привлечению организаций к E-HR еще продолжается.

«Нам важно, чтобы как можно больше работодателей регистрировали трудовые договоры в системе. Ведь это удобно как для них самих, так и для работников, которые сэкономят кучу времени на сборах документов. Кроме того, наличие трудового договора в системе защищает их от возможных социальных рисков. Работодатели смогут оптимизировать расходы, так как система способствует переходу на электронный документооборот», — подчеркнул вице-министр труда и социальной защиты населения Нариман Мукушев.

История трудоустройства будет формироваться автоматически на основе регистрируемой информации по трудовым договорам, при этом заработная плата работника в системе не фиксируется. Доступ к персональным данным соискателя будет иметь сторона трудоустройства только после получения его согласия. Кроме этого, подбор сотрудников станет более качественным благодаря сервису формирования личного дела работника, который будет доступен с начала 2020 года.

Стоит отметить, что Единая система учета электронных трудовых договоров разработана АО «Центр развития трудовых ресурсов» и внедрена в рамках реализации госпрограммы «Цифровой Казахстан».