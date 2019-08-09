На eGov появились «Медицинские записи»

Там можно найти сведения о пациенте из информационных систем Министерства здравоохранения РК.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает, что в личном кабинете пользователя на портале Электронного правительства появился новый раздел — «Медицинские записи». Там отображаются персональные сведения о пациенте из информационных систем Министерства здравоохранения РК.

Данные в разделе распределены по 4 основным блокам:

— Общая информация — отображаются сведения по участку прикрепления пациента, наименование медицинской организации, данные участкового врача, дата и причина прикрепления;

— Диспансерный учет — отображаются диагноз и дата постановки на учет;

— Рецепты — указываются сведения по выписанным медицинским препаратам, наименование медицинской организации, дата выписки препарата и идентификатор рецепта;

— Стационар — персональные данные пациента, ФИО врача, наименование направляющей медицинской организации, код и дата госпитализации, диагноз, тип травмы и другие сведения.

«Это очень удобно, ведь вы имеете доступ к личной медицинской информации в любое время и из любого уголка мира. Портал eGov развивается и совершенствуется каждый день, чтобы быть полезным для вас», — отметили в АО «НИТ».