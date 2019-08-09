Казахстанцы с помощью смартфонов будут оценивать качество дорог

Систему гражданской проверки планируют запустить уже в сентябре.

Граждане РК смогут участвовать в оценке качества и состояния дорожного покрытия с помощью своих смартфонов. Об этом на брифинге в Нур-Султане заявил директор Департамента добропорядочности Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Сабирбаев, передает Kazpravda.kz.

«Граждане будут вовлечены в объективный контроль качества дорог. Мы разрабатываем приложение, которое вы устанавливаете на телефон. Каждый телефон может быть потенциальным датчиком оценки качества дорог. Вы загружаете приложение, едете в машине, ставите телефон на панель. По вибрациям мы сможем оценивать качество дорог», — сказал Сабирбаев.

Он отметил, что приложение будет подсчитывать количество колебаний автомобиля.

«Насколько вибрирует, как вибрирует, мы разрабатываем алгоритмы процессов, тестируем программу. Идея не новая, скорее всего, ее кто-то использовал. Мы хотим оцифровать и оценить все дороги в Казахстане, вот это наша идея. Таким образом, в оценке примет участие все население», — добавил Сабирбаев.

По словам представителя агентства, данные будут аккумулироваться и загружаться на специальную карту, а госорганы смогут проанализировать состояние дорог.

«Это все будет наложено на нашу карту Publicbudget.kz. Соответственно, государственным органам будет проще понимать, как планировать расходную часть по бюджету. Это даст возможность оценить качество дорог. Мы с нацкомпанией „Казавтожол“ обсуждаем этот вопрос, они заинтересованы в этой программе точно так же, как и мы», — добавил спикер.