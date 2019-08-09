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Информацию о соцотчислениях можно получить онлайн в Казахстане

Новую электронную услугу запустило Минтруда и соцзащиты населения Казахстана.

9 августа 2019 07:34, Profit.kz
Рубрики: Общество

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сообщило о запуске новой электронной государственной услуги: «Выдача участнику системы обязательного социального страхования информации о состоянии и движении социальных отчислений», передает Today.kz.

«В данном документе отражена информация о полноте и своевременности перечисления и зачисления социальных отчислений. Государственная услуга оказывается посредством портала электронного правительства eGov», — говорится в сообщении Минтруда.