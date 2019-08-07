Казахстанцы участвуют в международной олимпиаде по информатике

Каждый день конкурсанты получают по три задания, с которыми они должны справиться за пять часов.

7 августа в Баку (Азербайджан) стартовала международная олимпиада по информатике для молодых ученых — International Olympiad in Informatics. Она находится в мировом списке пяти самых престижных научных олимпиад. Компания Acer поддержала мероприятие и стала официальным спонсором до 2021 года, внося вклад в развитие общества и заботясь о молодых талантах. Acer стала единственным поставщиком ноутбуков для участников и организаторов мероприятия — а это 450 ноутбуков Acer Aspire 3 с выделенной цифровой клавиатурой, которая позволяет молодым ученым с легкостью решать любые алгоритмы.

«Поддержка международной олимпиады по информатике — один из способов Acer помочь молодым талантам стать успешными. Мы очень гордимся тем, что являемся частью этой значимой инициативы», — отметил Григорий Низовский, вице-президент Acer по Кавказу, Восточной Европе, России и Турции.

В олимпиаде участвуют и студенты из Казахстана. В команде — Батыр Сардарбеков, Темирлан Байболов, Данияр Закарин, Жан Курбанбаев. К слову, по итогам прошлогоднего конкурса Данияр Закарин был награжден серебряной медалью. Команда приехала в Баку вместе с лидерами — Фуадом Гаджиевым и Темирланом Сатылхановым.

На протяжении нескольких дней участники будут соревноваться индивидуально, решать алгоритмические задачи. Каждый день конкурсанты получают по три задания, с которыми они должны справиться за пять часов. Олимпиада продлится до 11 августа.