Yessenov Data Lab выпустила специалистов по Big Data

Востребованность молодых профессионалов в области аналитики больших данных растет в Казахстане.

Летняя школа для аналитиков Yessenov Data Lab (YDL) выпустила 19 специалистов. Студенты в возрасте от 21 до 31 года из разных регионов Казахстана за восемь недель интенсива прошли бесплатное обучение языку программирования Python, работе с линейными моделями и регрессиями, нейронными сетями, большими данными и т. д. Учебный процесс, выстроенный при содействии Yandex, вели эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Год назад Yessenov Data Lab успешно окончил 21 студент. И буквально сразу после выпускного все они удачно трудоустроились, либо поступили на магистратуру и продолжили работу в своих прежних компаниях. Мы предполагаем, что подобное ждет и выпускников этого года, так как востребованность молодых профессионалов в области аналитики Big Data в нашей стране за год выросла», — отметила Роумиса Башаева, менеджер программ Фонда им. академика Ш. Есенова, организовавшего YDL.

Среди преподавателей этого года — профессора и доктора наук Куаныш Абешев и Тимур Бакибаев (AlmaU, Казахстан), Дмитрий Русанов (e-lama.ru), Марина Горлова (Yandex.Money), Михаил Липкович (assaia), Валерий Жук (ClearScale), команда BigData Team (Алексей Драль, Кирилл Власов, Юлия Королькова и др.) и специалисты компании SAP. Как сообщили в фонде, программа школы этого года была расширена и углублена с учетом первого опыта.

Цель летней школы Yessenov Data Lab — подготовка аналитиков больших данных для Казахстана, содействие применению анализа в практике казахстанских организаций и компаний и стимулирование исследовательской деятельности в этой сфере. На конкурс в школу было подано более 120 заявок. Все претенденты на грант прошли строгий отбор, который длился несколько месяцев. Всем студентам YDL выплачивалась еженедельная стипендия. В общей сложности обучение в YDL успешно прошло 40 студентов.