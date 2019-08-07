Победители конкурса «Smart Zholy» поедут на фестиваль Echelon Asia-2019

В прошлом году 18 казахстанских команд представили свои проекты в Сингапуре.

На III международном форуме молодых ученых «Burabay Forum: международное сотрудничество Казахстана» исполнительный директор Фонда Первого Президента РК - Елбасы Асет Исекешев рассказал о поддержке молодых стартаперов. Программа «Smart Zholy» — это площадка, созданная Фондом, которая позволяет молодым казахстанским стартапам выходить на глобальный рынок. В этом году 10 победителей поедут на фестиваль стартапов Echelon Asia-2019, который пройдет в Сингапуре, сообщает Елорда Инфо.

В прошлом году 18 казахстанских команд представили свои проекты в Сингапуре. И многим победителям «Smart Zholy» удалось привлечь иностранных инвесторов. В 2018 году в казахстанский стартап Intellection привлечены венчурные инвестиций от сингапурского фонда. Стартап Webtotem попал в Топ-10 лучших стартапов Юго-Восточной Азии и стал лучшим в категории «Программное обеспечение для предприятий». Благодаря поддержке Фонда Первого Президента и пройденной стажировке в Сингапуре, команда «Nommi» получила инвестиции. Компания занимается производством роутера для путешественников, позволяющего быть всегда на связи и не переплачивать за роуминг. Покупателями продукции являются граждане из США, Сингапура, Германии, Австралии, Канады, Великобритании, Гонконга, Швейцарии, Малайзии и др.