Единую платформу вакансий запустил фонд «Самрук-Казына»

Samruk Qyzmet поможет найти работу в группе компаний фонда.

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» сообщает о запуске единой платформы вакансий для всей группы компаний холдинга — Samruk Qyzmet. Об этом рассказали в Департаменте по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям фонда, передает Liter.kz.

В фонде пояснили, что внедрение Samruk Qyzmet обеспечивает прозрачность процесса трудоустройства. Это достигается благодаря тому, что на сайте можно отследить процесс рассмотрения заявки на вакансию и получить обратную связь в режиме реального времени. Наряду с этим, у платформы есть и другие плюсы: единый доступ ко всем вакансиям на административные и производственные должности группы компаний фонда. Также она помогает сократить временные затраты на отбор кандидатов и оптимизирует процесс работы рекрутера.