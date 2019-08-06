Более 700 камер «Сергек» установят в Алматы к концу года

По мнению представителей ДП, многочисленные посты дисциплинируют автомобилистов.

В рамках концепции «Vision Zero Almaty» реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности всех участников дорожного движения. Так, по поручению акима в мегаполисе до конца года установят 707 дополнительных постов фото-видеофиксации «Сергек». 400 из них — на перекрестках, еще 307 — на линейных участках вдоль дорог. Возможности системы позволяют фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, заезд за стоп-линию и движение по автобусной полосе. Кроме того, применение новых технологий способствует раскрытию преступлений «по горячим следам», передает Zakon.kz.

По мнению представителей ДП, установка многочисленных постов дисциплинирует автомобилистов. Исключается и человеческий фактор при оформлении штрафов. Зафиксированное нарушение автоматически попадает в базу данныx и, после проверки сотрудником полиции, передается владельцу транспорта.

Напомним, что до марта текущего года система работала в «тестовом» режиме на протяжении 8 месяцев. За этот период были выявлены наиболее опасные участки дорог, на которых преимущественно и будут установлены данные комплексы.