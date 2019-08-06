Объем рынка умных парковочных систем к 2025 году составит 10,3 млрд долларов

Способствовать росту рынка будут правительственные инициативы и увеличение государственного финансирования на развертывание решений против дорожных заторов.

Объем мирового рынка умных парковочных систем достигнет к 2025 году 10,3 млрд долларов, сообщается в отчете Grand View Research. Администрации муниципалитетов сталкиваются с проблемой обеспечения достаточных площадей под парковки, поскольку количество автомобилей продолжает расти. В результате спрос на умные парковочные системы по всему миру возрастает. Эти системы способны эффективно решать проблемы, связанные с городскими пробками, а также возникающие из-за нехватки мест. Они также создают возможности для повторного использования коммерческих и муниципальных районов и гаражей, тем самым снижая потребление топлива, сокращая объем вредных выбросов и впоследствии улучшая экосистему городов. Однако специалисты ожидают, что такие факторы как назревающая нехватка финансовых инициатив, а также осведомленность организаций о преимуществах, связанных с интеллектуальной парковкой, особенно в слаборазвитых регионах, будут сдерживать рост рынка в течение прогнозируемого периода, передает Iot.ru.

В 2018 году сегмент аппаратного обеспечения превалировал на вертикальном рынке благодаря решающей роли поставок компонентов, осуществляющих обнаружение транспортных средств на парковочных местах. Ожидается, что среднегодовой темп роста сегмента указателей, знаков и вывесок в течение прогнозируемого периода составит 16,4%, поскольку они помогают в предотвращении путаницы и возникающих в результате ошибок, направляя водителей в соответствующих направлениях.

Ожидается, что в прогнозном периоде будет наблюдаться увеличение потребления консалтинговых услуг. Консалтинговые услуги предусматривают проведение анализа объема трафика, которым необходимо управлять, и рекомендациями по внедрению необходимых решений согласно потребностям. Сегмент внеуличной (отдельно стоящей многоэтажной и одноэтажной) стоянки доминировал на рынке умных парковочных систем, так как постановка автомобилей за пределами улиц предлагает внедрение простых и быстрых решений по оплате и парковке, которые способны автоматизировано распределять талоны, тем самым уменьшая заторы на въездах.

Правительственный сегмент достигнет 4,18 млрд долларов к 2025 году. Растущие потребности по управлению транспортными средствами и минимизации выбросов топлива приведут к широкомасштабному внедрению умных парковочных систем в ​​государственном секторе.

В 2018 году на долю европейского региона приходилось более 30% общемировых доходов. Специалисты прогнозируют, что продолжающийся интерес региональных производителей автомобилей к разработке умных парковочных систем также будет способствовать росту регионального рынка. Как ожидается, сервисы доставки автомобиля в парковочный пункт по запросу клиента в сочетании с растущими потребностями на установку систем управления в ​​общественных местах, включая торговые центры и спортивные комплексы в таких странах как Япония и Китай, будут стимулировать спрос на умные парковки на азиатско-тихоокеанском рынке.

Важное значение приобретет интеграция таких сложных функций как голосовое управление, поддержка процесса постановки транспортных средств на стояночное место для лиц с ограниченными возможностями и опции автоматической оплаты, реализуемых на базе мобильных приложений.