56% мобильного трафика в 2024 году придется на видео

Услуги мобильной идентификации, биллинг и IoT станут самыми быстрорастущими секторами.

Глобальный объем доходов вне голосовых услуг для операторов мобильной связи достигнет к 2024 году 120 млрд долларов. Это почти в два раза больше, чем в 2019 году (67 млрд долларов), передает Iot.ru.

В своем исследовании аналитики Juniper Research прогнозируют, что средний объем генерируемого трафика на одного пользователя вырастет с 49 Гб в 2019 году до 157 Гб к 2024 году. Рост трафика обусловлен популярностью потоковых видеосервисов. 56% мобильных данных в 2024 году придется на услуги потокового видео.

В рамках исследования «Индекс инноваций операторов» аналитики оценили 25 ведущих операторов. Они рассмотрели гибкость, инновации, широту и качество решений, будущие перспективы. Пятью ведущими операторами признаны Vodafone, Verizon, AT& T, Telefónica, Telenor. Vodafone получил наивысшую оценку за уровень виртуализации сети, участие в секторе IoT и высокий уровень инвестиций в 5G.