Google начнет продавать приложения и игры по подписке

За небольшую сумму в месяц можно будет получить доступ к премиальным приложениям из Google Play.

Издание Android Police рассказало о новом сервисе Play Pass от Google. Компания хочет, чтобы пользователи не покупали отдельно платные приложения и игры, а платили фиксированную сумму в месяц и получали доступ к набору, передает Hi-tech.mail.ru.

Подобный сервис уже анонсировала Apple — Arcade. За 10 долларов в месяц компания предлагает доступ к премиальным играм на смартфонах, планшетах, компьютерах и Apple TV. Подписка Google будет стоить в два раза дешевле, и в ней появятся не только игры, но и обычные приложения. По подписке внутри приложений и игр не будет рекламы и внутренних платежей. Сколько всего будет приложений в этом сервисе, пока неизвестно.

Представители Google уже подтвердили, что компания тестирует подписку Play Pass. Но пока нет информации о том, когда этот сервис запустится.