Sony и Samsung вернутся к стандарту связи из 2000-х

Компании вошли в консорциум, который займется развитием сверхширокополосной связи.

В 2000-х годах была известна технология беспроводной связи UWB (сверхширокая полоса). Мало кто вспомнит про нее сейчас, поскольку это решение в итоге не стало прорывным. Однако у старой технологии есть шанс возродиться благодаря объединению нескольких крупных производителей. Компании Samsung, Sony, Bosch и LitePoint стали членами консорциума FiRa. Их основной задачей станет создание экосистемы UWB, передает Hi-tech.mail.ru.

Опираясь на существующий стандарт IEEE 802.15.4/4z, который определяет характеристики беспроводного соединения с низкой скоростью передачи данных, FiRa работает над новым стандартом для технологии. Работа UWB основана на создании импульсов в очень широком диапазоне частот. Принимающее устройство преобразует импульсы в данные, получая определенную последовательность сигналов. Эта технология не пересекает частоты других стандартов связи из-за своей крайне низкой мощности. Сейчас эту технологию можно использовать гораздо шире из-за распространения IoT-решений. Технологии UWB еще далеко до релиза для рядовых пользователей, но ее уже используют, например, в промышленности.