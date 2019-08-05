В Казахстане будут регистрировать авто в режиме онлайн

В настоящее время постановка авто на учет занимает полтора часа.

В Казахстане планируют производить первичную регистрацию автомобилей в режиме онлайн. Об этом сообщила Макпал Ахметова, главный специалист филиала спецотдела Государственной корпорации «Правительство для граждан», передает Kursiv.kz.

«Сейчас у нас в разработке — первичная регистрация автомобиля в онлайн-режиме: например, в автосалоне человек приобрел транспортное средство, чтобы он сразу дистанционно мог зарегистрировать авто. На данный момент эта услуга проходит в офлайн-режиме», — сказала Ахметова.

Одновременно, напомнила она, во всех регионах страны снижен стандарт времени постановки автомобиля на учет — до полутора часов с 2 часов 20 минут. Больше всего обращений по постановке техсредств на учет происходит, по ее словам, в трех крупнейших городах страны — Алматы, Шымкенте и в Нур-Султане.

В Казахстане с 1 июля 2019 года функции по регистрации транспортных средств и получения водительских удостоверений были переданы из МВД в госкорпорацию «Правительство для граждан». В настоящее время ряд услуг, связанных в автодокументацией, уже производится в режиме онлайн, в частности, замена водительского удостоверения в связи со сменой фамилии.

«Например, девушка вышла замуж, поменяла фамилию, это можно сделать дома, не приходя в спецотдел. В любом спецотделе можно подать такую заявку», — пояснила спикер.

Помимо этого, напомнила она, в настоящее время не сдается экзамен при замене водительского удостоверения, даже если казахстанцы пропустили срок замены (ранее при просрочке водителей заставляли повторно сдавать экзамен).

«Люди собирают документы, среди которых должна быть справка № 083 (медицинская форма), оплачивают госпошлину и без экзаменов делают замену водительского удостоверения», — заключила Ахметова.