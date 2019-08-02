Жители Нур-Султана смогут заключить договор на оказание коммунальных услуг онлайн

Для их оформления потребуется лишь ЭЦП.

Подключиться к коммунальным услугам жители столицы могут в столичном центре iQala. У них есть возможность оформить документы на электро-, водо- и теплоснабжение, вывоз мусора и обслуживание лифта. Всего более 20 услуг доступны в электронном формате, требуется лишь ЭЦП, передает Kazpravda.kz.

Пилотный проект создан для удобства столичных жителей. Он поможет экономить время и средства горожан, а также минимизировать коррупционные риски. До конца года в центре iQala планируют довести количество услуг до 129.

«Мы планируем, что поставщики коммунальных услуг не будут принимать у себя документы на бумажных носителях. Все будет оформляться в электронном виде и через наши офисы и портал. В дальнейшем планируем создать мобильный офис по городу, чтобы все было в шаговой доступности», — отметил Темирлан Нургисаев, первый заместитель председателя правления СПК «Astana».