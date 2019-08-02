В Казахстане не могут бороться с заказными публикациями блогеров в соцсетях

Деятельность блогеров не урегулирована законодательством, их статус пока определен.

В Казахстане нет инструментов для борьбы с заказными материалами в соцсетях и «заказными» блогерами. Об этом заявил пресс-секретарь верховного суда Айдос Садуакасов на семинаре «Суды и СМИ: открытый диалог и доверительное сотрудничество», передает Sputnik.

«К сожалению, деятельность блогеров пока не урегулирована законодательством, их статус пока не определен. Этот вопрос должен адресоваться уполномоченному органу — министерству информации и общественного развития», — отметил Айдос Садуакасов.

По его словам, вопрос доверия к блогерам до сих пор актуален.

«Мы озвучивали этот вопрос: равны ли они журналистам при освещении, насколько мы можем им доверять? Да, журналистам мы доверяем. Они выполняют задание редакции, у журналистов имеются этические и профессиональные нормы. Я не говорю, что все блогеры плохие, и все пишут заказные материалы. Любой человек может быть блогером, любую должность занимать. При этом есть список блогеров, которых можно „покупать“, и это используется и госорганами, и национальными компаниями», — пояснил Садуакасов.

По словам пресс-секретаря, сложившаяся ситуация, в том числе, мешает работе судов. Он привел в пример случай, когда в Акмолинской области блогер пришел на открытый процесс и начал снимать людей до начала суда, нарушая их права и не представляясь.