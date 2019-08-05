Скоро в школу! Готовьтесь к учебному году с комфортом.

Каждый год август превращается в суматошную беготню по магазинам. Нужно успеть купить тетради, форму, рюкзак, а теперь еще и новый телефон, чтобы ваш ребенок всегда был на связи.

Компания Vivo помогает избавиться от лишней суеты. При покупке смартфона Vivo в магазинах официальных партнеров компании вы получаете рюкзак в подарок.

Это предложение действительно при покупке любого из смартфонов Vivo:

— Vivo Y91C — стильный и бюджетный вариант. Большой экран, мощный аккумулятор, распознавание по лицу и восьмиядерный процессор. 6,22-дюймовый дисплей Halo FullView, занимающий 88,6% экрана позволяет наслаждаться изображением. Смартфон поддерживает управление жестами, чтобы вы без проблем могли пользоваться огромным экраном. При съемке на камеру Y91C применяются алгоритмы искусственного интеллекта, которые автоматически улучшают цвет и черты лица.

— Vivo Y93Lite — смартфон, с отличным аккумулятором и двойной камерой. Можно не переживать, что телефон сядет в самый неподходящий момент, даже если ваш ребенок весь день играл. 8 Мп фронтальная камера Y93 Lite делает снимки высокой четкости. Смартфон Y93 Lite обладает целым рядом интеллектуальных функций, чтобы лучше понимать ваши потребности. Он станет вашим верным помощником: подсчитает количество шагов и калорий за день, поделится результатами соревнований с участием ваших любимых спортивных команд и сообщит прогноз погоды.

— Vivo Y17 оснащен 6,35-дюймовым дисплеем Halo FullView с соотношением сторон 19,3:9. Его изящные и плавные контуры подчеркиваются элегантным каплевидным вырезом сверху. Мощный аккумулятор емкостью 5000 мА/ч позволяет Y17 работать дольше, а вам — наслаждаться играми и видео, оставив в прошлом все беспокойства, связанные с разряженным смартфоном. Y17 оснащен основным 13 Мп модулем, 8 Мп сверхширокоугольным объективом, а также 2 Мп камерой для расчета глубины резкости.

Детский режим — одно из преимуществ этих смартфонов. Вы всегда можете ограничить время работы приложений, и не переживать, что ваш ребенок случайно удалит нужную информацию.

Успейте сделать выгодную покупку уже сейчас, количество подарков ограничено.