В Казахстане разработали уникальную систему по поиску работы для молодежи

Система «Бiлiм» начнет работать уже с сентября 2019 года.

Акимат Алматы после апробации внедряет систему автоматизации образовательного процесса «Бiлiм» во всех колледжах южной столицы. Как рассказали в управлении образования Алматы, главное, что позволяет система «Бiлiм» — это возможность трудоустройства выпускников колледжей, передает Zakon.kz.

«Бiлiм» является частью системы профессиональной ИС «Параграф», которую используют в своей работе управленцы более 25 тысяч предприятий по всему Казахстану. Они-то и являются потенциальными работодателями.

Благодаря «Бiлiм» у студентов колледжей появится возможность отправить свое резюме напрямую сотруднику кадровой службы работодателя, а работодатель сможет не просто увидеть резюме кандидата, но и посмотреть, как он учился, какие оценки получал, как о студенте отзываются преподаватели.

Также работодатели смогут заранее, еще на этапе обучения, выбирать потенциальных кандидатов и приглашать студентов колледжей к себе на практику. Такой подход поможет выпускникам колледжей с трудоустройством, а работодателям — получить доступ к информации о потенциальных кандидатах.

Система «Бiлiм» начнет работать во всех колледжах южной столицы уже с сентября текущего года.