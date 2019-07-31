В Казахстане запущен бот-регистратор товарных знаков

PatentBot дает возможность бесплатно проверить, не занят ли товарный знак, и организовать подачу заявки на регистрацию.

Чат-бот для регистрации товарных знаков PatentBot начал свою работу на территории Казахстана, Белоруссии, Российской Федерации, и Китайской Народной Республики. Продукт дает возможность бесплатно проверить, не занят ли товарный знак, после чего ввести необходимые данные и оплатить регистрацию.

Весь процесс от поиска до оплаты пользователь проходит, не покидая мессенджер, за 7-10 минут. Вместе с оплатой происходит подтверждение авторизации. После чего бэк-офис организовывает подачу заявки, а бот продолжает держать пользователя в курсе о статусе его ТЗ, и только на этом этапе он экономит до 80% времени.

«Наша глобальная цель — стать международным патентным бюро, с помощью которого каждый пользователь, где бы он ни находился физически, имел возможность зарегистрировать свой товарный знак по всему миру всего за несколько минут», — отметила Наталья Владимирова, СЕО PatentBot.

PatentBot запустился в 2017 году в США и Украине, в апреле 2018 года — в странах Европейского Союза, в тестовом режиме бот работает в странах Ближнего Востока. За эти два года с помощью бота было подано более 1000 заявок на ТЗ и проведено десятки тысяч бесплатных поисков по названиям. В январе 2018 года PatentBot был признан «Ботом года» по версии американской платформы ProductHunt. В июне 2019 проект привлек инвестиции, а оценка компании достигла 1 млн долларов.