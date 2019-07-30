Аскар Жумагалиев провел совещание по итогам работы Госкорпорации «Правительство для граждан»

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности пообещал лично отслеживать динамику изменений в ЦОНах.

В ходе совещания руководство НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» отчиталось об основных результатах своей работы за первое полугодие 2019 года. Вместе с тем были озвучены и меры по повышению качества оказания услуг в ЦОНах.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев в ходе совещания с участием руководства НАО «Правительство для граждан» и его территориальных подразделений, обратил особое внимание на персональную ответственность руководителей региональных подразделений госкорпорации за случаи ненадлежащей организации процессов в некоторых ЦОНах.

Поручение министра — усилить контроль качества оказания услуг и предпринять меры по предупреждению очередей. Аскар Жумагалиев подчеркнул, что важно активнее обучать граждан тому, как получить справки и услуги через Telegram-бот @EgovKzBot (доступно 25 услуг) и мобильное приложение электронного правительства mGov (доступно 77 услуг). Вместе с тем, была отмечена и необходимость дальнейшего расширения перечня услуг, доступных казахстанцам через эти приложения.

«Задача руководителей ЦОНов на местах — минимизировать время ожидания и сделать пребывание человека в ЦОНе комфортным, мотивировать персонал к повышению компетенций и готовности к оказанию качественных услуг населению, учить посетителей тому, как в дальнейшем получить ту или иную услугу онлайн, самостоятельно. Информация обо всех жалобах и замечаниях поступает ко мне на постоянной основе, и я буду лично контролировать динамику всех изменений», — отметил Аскар Жумагалиев.

По итогам совещания Министр рекомендовал руководству госкорпорации объявить выговоры отдельным руководителям региональных структурных подразделений, за ненадлежащую организацию процессов по оказанию услуг населению.