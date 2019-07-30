В Узбекистане построят еще один «умный» город

Стоимость проекта составит 4,1 трлн сумов.

В Коканде будет построен еще один Умный город. Это предусмотрено постановлением кабинета министров Узбекистана «О мерах по ускорению реализации инвестиционного проекта и индустриального развития Ферганской области» от 22 июля 2019 года, передает «Курсив».

Планируется, что проект будет реализован в свободной экономической зоне «Коканд», созданной в 2017 году на территории 700 гектаров. Реализацией проекта займется южнокорейская компания Chxong-Xe. По предварительным данным, стоимость проекта составит 4,1 трлн сумов (481,1 млн долларов по текущему курсу ЦБ РУз). Строительство города должно завершиться к 1 декабря 2025 года.

Умный город расположится на 250 гектарах земли, на территории Учкуприкского района Ферганской области. В нем будут реализованы такие концепции как Smart Core (умное управление бизнесом) R& D Plaza (IT-долина), высокотехнологичное управление в администрировании городом и другие.

Этот проект станет вторым в Узбекистане по строительству Умного города. Первый такой город планируется построить в административном центре Ташкентской области — городе Нурафшан (Тойтепе). В апреле 2018 года правительство утвердило параметры проекта. Его оценили в 1 млрд долларов. Реализация планируется в сотрудничестве с Южной Кореей к 2025 году.