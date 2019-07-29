Ухудшение доступа к интернету в Казахстане объяснил Жумагалиев

По его мнению, это временное явление.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев прокомментировал вопрос ухудшения доступа к интернету у тех, кто не установил сертификат безопасности, передает Kazpravda.kz.

«Что касается качества связи, как только начались работы по наладке оборудования, связанные с сертификатом безопасности, мы сразу разместили соответствующую информацию о том, что какие-то проблемы могут быть с доступом, но они, понятно, временного характера. Я установил, у меня нет каких-либо проблем», — сказал Жумагалиев.

Министр также посоветовал при возникновении каких-либо вопросов обращаться в Государственную техническую службу (ГТС).

«Я думаю, необходимо обратиться к ГТС, и все эти вопросы снимутся. Давайте смотреть индивидуально, у кого и какие проблемы, и ГТС в этом отношении готова оказывать содействие. Я думаю, операторы связи будут оказывать вам содействие», — заключил министр.

Ситуацию прокомментировал и заместитель директора РГП «Государственная техническая служба» КНБ РК Зекен Исмаилов. По его словам, пользователи в случае неполадок могут обратиться к операторам связи.

«У нас постоянная работа с операторами связи, и все возникающие вопросы мы отрабатываем, поэтому просьба обратиться в call-центр оператора связи, если вопросы относятся к их зоне ответственности, они сами решают. Если это, все-таки, как-то относятся к сертификату безопасности, как вы сказали блокируется доступ тем, кто не установили сертификат, то мы садимся и совместно разбираемся. Любое технологическое решение имеет какие-то огрехи. Сейчас идет процесс апробации», — сказал заместитель он.

Напомним, что ранее жителей Казахстана попросили установить сертификат безопасности Qaznet Trust Network для доступа в интернет. Как заявили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, технические работы «направлены на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз».