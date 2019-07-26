Юристы намерены судиться с мобильными операторами из-за сертификата безопасности

Исковые заявления поданы в суды в городах Нур-Султан, Алматы и Караганда.

Казахстанские юристы подали иски в отношении операторов сотовой связи о незаконности установки национального сертификата безопасности. Ответчиками являются ТОО «Кар-Тел» (Beeline), Кселл и Altel, передает Sputnik Казахстан.

«Подали заявление в Бостандыкский районный суд к Beeline в субботу. Уже суд принял во вторник, очень быстро приняли. Мы ожидаем начало процесса. Ануарбек Скаков подал в суд к Кселл в столице, ждем принятия иска. Антон Самохин подал иск к Altel в Караганде», — рассказал адвокат Жангельды Сулейманов.

Истцы беспокоятся, что в результате установки отечественного сертификата безопасности их данные попадут в третьи руки, и будет нарушено право на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, они переживают, что при отказе установки сертификата возникнут трудности с доступом к ресурсам.

«Мы говорим о незаконности требования об обязательной установке сертификата. Как минимум, мы хотим привлечь внимание, чтобы государство отказалось от этой идеи», — прокомментировал юрист Антон Самохин.

Вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов заявил, что установка отечественного сертификата безопасности добровольная. При этом, по закону «О связи», операторы обязаны предоставлять возможность по загрузке и установке сертификатов безопасности.

«В законе не говорится ничего об абонентах. Но есть правила по таким сертификатам безопасности. В них написано, что операторы обеспечивают распространение сертификатов среди абонентов. Выходит, что операторы обязаны просить, требовать установки. В случае противоречия между двумя правовыми актами различного уровня, закон выше. Здесь будем разбираться», — заявил Жангельды Сулейманов.