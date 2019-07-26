Биртанов рассказал о преимуществах и минусах цифровизации

В 2018 году благодаря цифровизации и закупке на сайтах Минфина и в онлайн-режиме удалось достичь существенной экономии, порядка 26 млрд тенге.

Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на брифинге в СЦК рассказал о влиянии цифровизации в отрасли здравоохранения на повышение качества оказываемых населению медуслуг и обеспечение лекарственными средствами, передает Zakon.kz.

«Цифровизация помогает достичь значительных результатов в оптимизации работы системы здравоохранения, — отметил глава ведомства. — Сегодня благодаря цифровизации достигнута экономия порядка 315,4 млн тенге на закупе бумаги для медицинской бумажной документации; на 224,7 млн тг. сократились затраты на закуп расходных материалов для медицинских изображений (флюорография, рентген, маммография и т. д.); сократились визиты в поликлинику на 8%, а также живые очереди на 30% за счет предварительной записи через электронные сервисы и время нахождения пациентов в поликлинике до получения услуг на 50%; также за счет электронных сервисов в 1,7 раз сократилось время получения результатов лабораторных исследований».

Министр отметил, что за счет автоматизации деятельности уже осуществлен переход на безбумажный оборот, идет процесс сокращения медицинской учетной документации с 281 форм до 154.

Одним из важных проектов министерства является предоставление персональных медицинских записей пациентам в электронном формате. В связи с этим с сегодняшнего дня для всех пользователей портала eGov, имеющих личный кабинет, доступна новая услуга — Сервис по предоставлению персональных медицинских записей. Сервис содержит персональные медицинские данные: по прикреплению к поликлинике, участковому врачу, диспансерному учету, рецептам, плановой госпитализации, факту госпитализации.

Также в процессе цифровизации значительна роль мобильных приложений. На данный момент сформирован единый каталог существующих на рынке мобильных приложений в области здравоохранения, которые успешно применяются медиками и населением.

Елжан Биртанов также рассказал о том, сколько смогли сэкономить в министерстве благодаря цифровизации.

«Мы начали учитывать получателей бесплатных лекарств, а их порядка 3 млн рецептов выписывается в год. У нас сформировались остатки, которые позволили нам иметь в этом году запасы лекарств на 14 млрд тенге. Совокупная экономия составила порядка 50 млрд тенге в год. Это деньги, которые ранее неэффективно расходовались. В этом году мы продолжили работу, проведены проверки по остаткам лекарств. На этот год в закупках мы сэкономили порядка 20 млрд тенге. То есть, оцифровывая каждого пациента, мы видим весь процесс назначения лекарств», — отметил министр.

Рассказал он и о проблемах.

«Многие люди не знали об этом. Даже в электронных системах допускались приписки, что якобы люди лекарства получают. В прошлом году мы запустили SMS-оповещение, в этом году продолжаем. То есть, автоматически после выписывания рецепта человеку в электронной системе в поликлиниках происходит отметка о получении, отправляется SMS. На сегодня мы порядка 4 тыс. ответов получили, что лекарства не были выданы на самом деле, хотя числилось, что они выданы. Это не большой процент. Но по всем таким фактам проводятся расследования», — уточнил Биртанов.