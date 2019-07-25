Неизвестные взломали аккаунт Миннацэкономики в Facebook

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Официальная страница Министерства национальной экономики в Facebook оказалась взломана, эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства, передает Sputnik.

«Мы подтверждаем ранее предоставленную информацию о взломе нашей официальной страницы в социальной сети Facebook. Министерство национальной экономики РК не имеет отношения к данной странице и информации, расположенной на ней. В ближайшее время мы оповестим вас об открытии официальной странички в данной соцсети», — говорится в распространенном сообщении пресс-службы министерства нацэкономики Казахстана.

Также в ведомстве уточнили, что вся официальная информация публикуется на сайте министерства.