К 2030 году количество спутниковых IoT-устройств достигнет 30 млн

Сейчас их используется около 2,5 млн.

К 2025 году объем рынка спутникового Интернета вещей достигнет 5,9 млрд долларов. Количество устройств спутникового IoT достигнет 30,3 млн единиц. Сейчас используется около 2,5 млн спутниковых IoT-устройств. Ожидается, что резкий прирост абонентской базы начнется с 2021 года. Об этом сообщается в отчете Riot Research, передает Iot.ru.

Аналитики подсчитали, что размер спутникового рынка IoT в три раза меньше, чем наземных LPWAN. При этом стоимость оборудования и подключения на одно устройство в наземных сетях IoT в три раза выше, чем в спутниковых.

Востребованность спутниковых IoT-датчиков для сельского хозяйства вырастет с 18% до 26%, для промышленности — с 20% до 32%, услуг — снизится с 62% до 42%. CAGR для каждого сектора составляет 48,8%, 51,4% и 31,2% соответственно.