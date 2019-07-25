Рынок ИТ-услуг растет

Цифровая трансформация и цифровая экономика довольно прочно вошли в лексикон участников российского рынка ИТ-услуг и стали своего рода мантрами как для поставщиков, так и для заказчиков.

Объем российского рынка ИТ-услуг увеличился по итогам 2018 г. на 7,2% и составил 4,84 млрд долларов. Такие данные приводят исследователи IDC. Они отмечают, что импортозамещение в отрасли набирает обороты, и ожидают, что в активную фазу этот процесс вступит в 2019–2020 гг., когда в полной мере начнут действовать законодательные нормы, передает ComNews.

На фоне расширения интереса к облачным технологиям со стороны заказчиков наиболее высокие темпы роста по итогам года продемонстрировали такие категории ИТ-услуг, как хостинг обслуживания и администрирования ПО и хостинг инфраструктурных услуг. За ними следовали услуги консалтинга и кастомизация ПО и разработки заказного ПО, которые пользуются спросом у заказчиков, осуществляющих цифровую трансформацию и импортозамещение.

«Тема цифровой трансформации не уступает импортозамещению по актуальности, однако и здесь многие заказчики не спешат вкладываться в новые продукты и технологии, полагая, что цифровая трансформация является очередным маркетинговым ходом со стороны вендоров. Лишь некоторые, в основном крупные и очень крупные компании, экспериментируют с новыми технологиями и возможностями», — говорится в исследовании.

«Цифровая трансформация и цифровая экономика довольно прочно вошли в лексикон участников российского рынка ИТ-услуг и стали своего рода мантрами как для поставщиков, так и для заказчиков. Одни произносят их в надежде на рост выручки, другие рассчитывают с их помощью улучшить бизнес-процессы. Как бы то ни было, в условиях стагнирующей экономики и внешнего давления санкций именно эти два фактора выглядят основными стимуляторами роста российского рынка ИТ-услуг в ближайшие годы», — полагает старший аналитик IDC Василий Агапов.

Наиболее заметным трендом рынка ИТ-услуг в 2018 г. исследователи называют усиление присутствия инсорсинговых ИТ-компаний, все чаще получающих крупные проекты, которые могли бы осуществить традиционные поставщики ИТ-услуг.

«Такие гиганты как Роснефть, Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, МТС, РЖД, Росатом и Транснефть сосредоточены на развитии внутренних ИТ-компетенций, что может стать серьезным сдерживающим фактором развития российского рынка ИТ-услуг в среднесрочной перспективе», — считают аналитики IDC.