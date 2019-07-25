ЕЭК опубликовала доклад по проблематике криптовалют и блокчейн в ЕАЭС

В нем предлагается гармонизировать подходы к регулированию явления на евразийском пространстве.

Евразийская экономическая комиссия подготовила доклад по проблематике развития криптовалют и технологии блокчейн в Евразийском экономическом союзе — «Криптовалюты и блокчейн как атрибуты новой экономики. Разработка регуляторных подходов: международный опыт, практика государств-членов ЕАЭС, перспективы для применения в Евразийском экономическом союзе».

Доклад разработан на основе обсуждения в рамках экспертных встреч, проведенных Комиссией в 2017–2019 годах, и содержит мнения представителей государственных органов, делового и академического сообщества государств-членов. Всего прошло восемь круглых столов и семинаров в четырех странах Союза, включая Армению, Беларусь, Казахстан и Россию.

В связи с различием позиций государств-членов по регулированию сферы криптовалют и технологии блокчейн ЕЭК предлагает на текущем этапе гармонизировать подходы к регулированию явления на евразийском пространстве. Это позволит обеспечить формирование безбарьерной среды между странами Союза в новых отраслях экономики и снизить вероятность конкуренции юрисдикций в ЕАЭС.

Комиссия в рамках доклада совместно с экспертами подготовила единый глоссарий и ключевые принципы регулирования криптовалют и блокчейн, которые могут стать основой для такой гармонизации. Терминология и принципы будут доработаны совместно с заинтересованными участниками.

Департамент макроэкономической политики ЕЭК отслеживает тенденции развития криптовалют и технологии блокчейн на евразийском пространстве с декабря 2017 года. В рамках мониторинга реализации Основных направлений экономического развития ЕАЭС Комиссия выделила проблематику развития современных технологий как один из глобальных вызовов, с которыми сталкиваются страны Союза.