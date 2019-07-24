Министр заверил, что возможности третьим лицам получать персональные данные казахстанцев не существует.

Необходимость установки сертификата безопасности на мобильные устройства прокомментировал министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев, передает Kazpravda.kz.

«Как вы думаете, детям полезно видеть в интернете какого-то рода материалы, которые касаются экстремистского, террористического характера, порнографию, в конце концов? Вот сертификат безопасности как раз позволяет вам все эти вопросы решить. Вы прекрасно знаете о том, что это на добровольной основе. Если захотел и беспокоишься о детях, родных — установил сертификат безопасности. Следующий плюс — это решение проблем с информационной безопасностью. Когда происходят какие-то атаки, вирусы, этот сертификат безопасности будет помогать», — сказал Жумагалиев.

Министр заверил, что какой-либо возможности третьим лицам получать персональные данные казахстанцев при этом не существует.

«В отношении передачи данных третьим лицам все определено соответствующим законом. Конституция и статья 12 сегодня определяют, что в отношении личных данных какие-либо действия не могут осуществляться третьими лицами. Второе, действует закон об оперативно-розыскной деятельности, который определяет и регулирует все подобного рода мероприятия», — сказал министр.

Напомним — ранее эксперты высказались против внедрения сертификата, называя механизм непроработанным.