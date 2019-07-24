Премьер-министр Кыргызстана обозначил позицию правительства по легализации майнинга

Кабинет министров понимает, насколько стремительно развивается рынок криптовалюты, которую добывают майнинг-фермы, и видит перспективы в этом. Однако есть нюансы.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев озвучил позицию правительства Кыргызстана по вопросу легализации майнинга в республике. Главный тезис в том, что вопрос легализации майнинга должен решаться не в ущерб реальному сектору экономики и энергетике, а также в соответствии с возможностями последней. Отмечается, что правительство понимает, как стремительно развивается индустрия цифровых денег и какие возможности она дает — в частности, промышленный майнинг, с учетом низкой стоимости электроэнергии в стране, передает Sputnik.

«Премьер-министр неоднократно поднимал этот вопрос перед энергетиками и ставил задачу найти наиболее оптимальные пути легализации майнинга в Кыргызстане. Однако у прежнего руководства энергосектора либо полностью отсутствовало понимание данной сферы, либо такая деятельность намеренно замалчивалась или покрывалась», — говорится в релизе.

При этом ситуация, когда майнеры потребляют большие объемы электричества в ущерб реальному сектору экономики и возможностям энергетики, по мнению премьера, недопустима.

Правительство нацелено на активизацию усилий по привлечению инвестиций, причем одно из основных требований инвесторов — стабильное энергоснабжение. Но майнинг-фермы потребляют очень много электричества. Учитывая период маловодья, перед кабмином стоит задача обеспечить максимально эффективное использование потенциала энергосистемы.

«Те же, к примеру, 20 мегаватт мощности, которые запрашиваются майнинг-центрами, целесообразнее направлять на производственные объекты реального сектора экономики, где будут созданы сотни рабочих мест, уплачиваться налоги и отчисления. Ведь именно создание рабочих мест наряду с развитием производства и укреплением экспортного потенциала страны — главный приоритет работы правительства», — отмечается в сообщении.

При выработке предложений по вопросу систематизации отношений в сфере майнинга энергетикам нужно учитывать и нюансы, связанные с нестабильностью стоимости криптовалют, так как этот вид бизнеса не всегда приносит прибыль.

Абылгазиев считает, что вопрос легализации майнинга требует глубокого изучения в части соответствия таких компаний экологическим требованиям из-за выделения в атмосферу большого объема углекислого газа и тепла. Необходимо предлагать безвредные для окружающей среды методы работы майнинговых центров и конкретные территории, где можно было бы их размещать. Более того, энергетики могут предложить крупным майнерам рассмотреть возможность их участия в проектах по вводу новых генерирующих мощностей в стране для дальнейшего эффективного взаимовыгодного сотрудничества.

Также прокомментированы действия госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, которая недавно выявила в Бишкеке крупную майнинг-ферму. Отмечается, что у ГСБЭП есть вопросы по поводу законности ввоза в Кыргызстан оборудования для майнинга и уплаты налогов.

Глава правительства поставил перед энергетиками задачу обеспечить глубокую проработку этого вопроса и инициировать открытое обсуждение с участием всех заинтересованных сторон, чтобы найти самое оптимальное решение для страны.