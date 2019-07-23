У Ikomek 109 появился чат-бот WhatsApp

Чат-бот покажет, как подать обращения с вложениями, получать уведомления о событиях в столице, найти ранее поданные обращения.

Единый столичный контакт-центр Ikomek 109 теперь использует чат-бот в WhatsApp для связи с населением. Подать свои обращения жители столицы могут по номеру +7 (747-10) 9-01-09, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

«У единого городского контакт-центра Ikomek 109 в дополнение к существующим каналам обращений добавился чат-бот WhatsApp. Теперь подать обращение станет еще легче. Чат-бот Ikomek 109 покажет, как подать обращения с вложениями, получать уведомления о событиях в столице, найти ранее поданные обращения, обращение по регистрационному номеру», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными преимуществами чат-ботов являются создание удобного инструмента для связи с населением, обеспечение более удобным сервисом отправки заявки в Ikomek 109, расширение способов оповещения жителей города о событиях и отсутствие необходимости в установке специальных приложений на мобильные устройства.