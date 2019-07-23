Иностранцев с электронной визой освободили от регистрации в миграционной службе

Иностранцы могут въезжать/выезжать в Казахстан с использованием электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов городов Нур-Султан и Алматы.

С начала 2019 года в Казахстане в пилотном режиме запущен механизм оформления однократной визы для иностранцев в электронном формате. Электронная виза оформляется через визово-миграционный портал Vmp.gov.kz. Иностранцы с электронной визой освобождаются от регистрации в миграционной службе Казахстана, передает Kazpravda.kz.

Электронная виза оформляется на основании приглашения казахстанской стороны, которое оформляется в подразделениях миграционной службы. Туристические электронные визы оформляются гражданам 117 государств, деловые и на лечение — 23 государств.

Иностранцы могут въезжать/выезжать в Казахстан с использованием электронной визы только через пункты пропуска международных аэропортов городов Нур-Султан и Алматы. При прохождении государственной границы и во время пребывания в стране иностранец должен иметь при себе паспорт и электронную визу в распечатанном виде.

Иностранцы, имеющие электронную визу, освобождаются от регистрации в органах миграционной службы. Принимающие лица должны информировать миграционную службу о пребывающих у них иностранцах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия.