Токаев высказался об отключении интернета в Казахстане

Он ответил на вопрос, необходимы ли контроль и ограничение интернета.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался на тему ограничения интернета. Ему задали вопрос о том, как он относится к идее того, что интернет надо ограничить, контролировать и в нужный момент отключать. Касым-Жомарт Токаев отметил, что это сложный вопрос, и он требует разностороннего изучения, передает Sputnik.

«Замкнуться как улитка в современном мире невозможно. Все равно найдут обходные пути и выйдут в большую Сеть», — уверен президент.

Отмечается, что Токаев во время пресс-конференции с казахстанскими журналистами 10 июня признался, что не был в курсе ограничения Сети 9 июня во время президентских выборов. Он подчеркнул, что социальные сети не должны использоваться в деструктивных целях и сеять раздор в народе. Тогда Токаев пообещал, что профильные органы будут работать другими средствами.