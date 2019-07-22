Казахстанцы смогут загружать ЭЦП в телефоны

Им не понадобится повторно посещать ЦОНы для продления ЭЦП.

Возможность загружать ЭЦП в смартфоны может появиться у граждан через несколько месяцев. Об этом рассказал вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов, передает Zakon.kz.

«Мы сегодня проводим работу, чтобы гражданам легче было получать цифровую подпись. Мы хотим сделать так, чтобы вы могли один раз загрузить ЭЦП в мобильное приложение. Либо сделаем возможным, чтобы ЭЦП можно было получить через мобильное приложение. Я думаю в течение двух-трех месяцев мы это внедрим, — сообщил Оспанов.

Сегодня, по его словам, в министерстве активно работают, чтобы граждане могли беспрепятственно получать в электронном формате ЭЦП без посещения ЦОНов.

«Если вы ЭЦП установите на телефон, то мы дадим такую возможность, что вы сможете привязать Face ID к телефону и тем самым забудете, что у вас там существует ЭЦП. Оно автоматически будет подтверждать все запросы путем того, что вы просто будете подносить свой телефон к лицу», — добавил вице-министр.