Оплата за посещение Иле-Алатауского нацпарка переходит в электронный формат

Это исключит теневые наличные сборы.

Оплата посещения Иле-Алатауского нацпарка переходит в электронный формат. Об этом в своем Твиттере сообщил аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, передает Zakon.kz.

«Полностью переводим в электронный формат оплату посещения Иле-Алатауского парка. Это исключит теневые наличные сборы, увеличит поступление средств для сохранения экосреды уникального уголка природы нашего города. Система предусматривает возможность онлайн оплаты и бронирования», — написал он.