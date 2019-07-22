Два десятка способов предварительной оплаты платных автодорог внедрено в Казахстане

Это сокращает время проезда через пункты пропуска.

Дирекция платных автомобильных дорог внедрила около 20 способов предварительной оплаты автодорог. Все, что касается дорожной темы, было в фокусе внимания спикеров на пресс-конференции СЦК. Как рассказал директор филиала «АО «НК «QazAvtoJol» «Дирекция платных автомобильных дорог» Асхат Окасов, предварительная оплата заметно сокращает время проезда через ПВП, передает Liter.kz.

«Для удобства пользователей нами внедрено около 20 способов предварительной оплаты. Это интернет-сервисы PayWay.kz, KazDriver; терминалы оплаты QIWI, Касса24, Тенге, Каспи; электронные кошельки QIWI, Каспи; интернет-банкинги Халык, Сбербанк, АТФ, Каспи; оплата со счета мобильного телефона Wooppay, Билайн, KCell или Актив; а также через мобильное приложение KazToll и др. Подробную информацию с инструкциями можно найти на сайте АО в разделе „Платные дороги“», — рассказал он.

Пользователи также могут воспользоваться личным кабинетом на сайте KazToll.kz для того, чтобы получить информацию о своих проездах и пополнениях счета. Плюс ко всему, запущен Телеграм-бот (kazautozholbot) для приема обращений пользователей по различным вопросам работы QazAvtoJol — от платности до качества содержания дорог. Пользователь, пройдя простую процедуру регистрации и написав обращение, получит ответ на интересующий вопрос от специалиста контакт-центра. От бота можно получить информацию по тарифам всех платных участков, запросить баланс транспортного средства.

Что касается юридических лиц, у них есть возможность заключить договора для оплаты безналичным способом, а также получения счетов-фактур и других бухгалтерских документов.