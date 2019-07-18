Казахстанцы могут обратиться к Токаеву через виртуальную приемную

Президент отметил, что виртуальная приемная дает возможность направлять запросы и получать ответы, имеющие юридическую силу.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил казахстанцам обращаться к нему напрямую. Президент отметил, что виртуальная приемная дает возможность направлять запросы и получать ответы, имеющие юридическую силу, передает Today.kz.

«Уважаемые читатели! На моей страничке подписчики оставляют тысячи комментариев и вопросов. Зачастую поднимаются серьезные проблемы, требующие работы на системной основе. Каждый, кто пишет, рассчитывает на то, что его обращение будет услышано. Однако думаю, вы хорошо понимаете, что дать ответы на все запросы через социальную сеть не представляется возможным. С целью улучшения взаимодействия с общественностью и реагирования на запросы граждан на сайте Акорды была открыта моя виртуальная приемная. В виртуальную приемную поступают многочисленные письма, в которых граждане страны обращаются по вопросам, волнующим их лично или имеющим широкое общественное звучание. Каждое поступившее сюда письмо официально регистрируется и рассматривается мной лично и сотрудниками администрации. Виртуальная приемная дает возможность каждому гражданину направлять запросы и получать ответы, имеющие юридическую силу», — написал Токаев в Instagram.