Жителей Нур-Султана предупредили об ограничении доступа к интернету

Уполномоченные органы совместно с операторами связи проводят технические работы, направленные на усиление защиты.

Жители Нур-Султана могут столкнуться с ограничением доступа к некоторым интернет-ресурсам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Kazpravda.kz.

«В настоящее время уполномоченными органами совместно с операторами связи в городе Нур-Султан проводятся технические работы, направленные на усиление защиты граждан, государственных органов и частных компаний от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз», — говорится в сообщении ведомства.

В случае возникновения проблем с доступом к отдельным интернет-ресурсам пользователям рекомендуется проверить регистрацию мобильных устройств (телефонов и планшетов), установить сертификат безопасности или обратиться в call-центр оператора связи.